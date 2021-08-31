الغذاء والدواء تعلن عن استراتيجيتها التوعوية والوقائية

الوكيل الإخباري - أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات، عن استراتيجية المؤسسة التوعوية والوقائية.

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وأوضح بيان صادر عن المؤسسة اليوم الثلاثاء، أن مهيدات قال إن الاستراتيجية تركز على تنفيذ حملات ومبادرات توعوية مجتمعية موسعة وبرامج تدريبية دورية موجهة مباشرة للمواطنين وأصحاب المنشآت والمراقبين في مختلف محافظات المملكة، حول شؤون الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية والإرشادات الصحية للتعامل مع هذه المواد.



واكد ان تلك البرامج تنفذ من خلال فريق متخصصة تضم نخبة من موظفي المؤسسة يعنى بالتنسيق مع المجتمع المحلي لتنظيمها.



وتتضمن الاستراتيجية برامج توعوية نوعية متقدمة، تستهدف رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المنشآت وتنمية مهارات مفتشي المؤسسة وتوعيتهم بآليات تطبيق قوانين وتعليمات الرقابة والتفتيش بكفاءة ومهنية، وبناء شراكة حقيقية مع كافة الجهات الرسمية المعنية ووسائل الإعلام.



كما تشمل التوسع في إصدار الأدلة الإرشادية لأهم الممارسات والتعليمات والقواعد ذات العلاقة.



واشار الى ان الاستراتيجية تأتي ضمن جهود المؤسسة المتواصلة لتعزيز دورها التوعوي والرقابة الذاتية في المنشآت، وبما يضمن سلامة الغذاء ومأمونية وفاعلية الدواء والمستلزمات الطبية وكافة المواد ذات العلاقة.

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