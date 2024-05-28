الغذاء والدواء تعلن عن حملة رقابية بموسم الصيف

الوكيل الاخباري - باشرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال كافة فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة تنفيذ حملتها الرقابية والتوعوية بالتزامن مع موسم الصيف استمرارا لجهود المؤسسة الرقابية الدورية في ضمان انسياب غذاء ودواء آمن وسليم للمواطنين .

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وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن الحملة جاءت لتكثيف عمليات مراقبة وتتبع المواد الغذائية الأكثر عرضة للفساد والتلف خلال درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف مثل اللحوم والأسماك والحليب ومشتقاته ومشروبات العصائر، والأغذية المعلبة، والشيبس والشوكولاتة والمايونيز المستخدم في الوجبات السريعة.



وأضاف مهيدات أن الجولات ضمن الحملة تستهدف المنشآت التي تشهد إقبالا ملحوظا في الصيف نظرا لما يشهده هذا الموسم من مناسبات متنوعة وحركة تسوق وترفيه وسياحة نشطة، بما في ذلك المنشآت الغذائية السياحية والكافتيريا في المتنزهات والمراكز الترفيهية ومناطق ألعاب الأطفال ومراكز بيع العصائر والمثلجات ومحلات بيع الشاورما، للوقوف على صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك والتأكد من تاريخ إنتاجها وانتهائها ولمتابعة ممارسات عرض وتخزين المواد الغذائية من حيث الالتزام بعدم عرضها خارج المنشآت الغذائية سواء عند الأبواب أو على الأرصفة أو خارج ثلاجات التبريد وبما يضمن التقيد بشروط تداول وعرض المواد الغذائية وتخزينها بشكل صحي وسليم، فضلا عن سحب عينات عشوائية من المواد الغذائية المتداولة وتحليلها مخبريا في مختبرات المؤسسة، هذا وتنفذ المؤسسة سلسلة ورشات توعوية لمختلف القطاعات الغذائية من خلال فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة للتوعية بالمخالفات الأكثر تكرارا والتثقيف بأفضل الممارسات.



ودعت المؤسسة إلى توخي الحذر وعدم تناول الأغذية عند ملاحظة تغير خواصها، ومذاقها، ورائحتها وقوامها حتى وإن لم تتجاوز مدة الصلاحية ، وحفظ وتخزين الأغذية حسب درجة الحرارة الموصى بها على العبوة لتجنب ارتفاع معدلات نمو البكتيريا والتفاعلات الكيميائية التي قد تؤدي إلى تلفها وفقدان قيمتها الغذائية والتقيد بالاشتراطات الصحية لنقل وتحضير وتخزين الأغذية لتجنب تحولها إلى مصدر سموم.



وتستقبل المؤسسة ملاحظات واستفسارات وشكاوى الإخوة المواطنين من خلال خط الشكاوى المجاني ١١٧١١٤ والبريد الإلكتروني info @ jfda.jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ٠٧٩٥٦٣٢٠٠٠

