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الإثنين، 27-06-2022 03:45 م

الغذاء والدواء: تعيين 149 موظفا بدل الموظفين المجازين

نزار مهيدات


الوكيل الإخباري - كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، عن وجود 149 موظفا مجازا في المؤسسة.

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وقال مهيدات خلال اجتماع اللجنة الإدارية النيابية اليوم الاثنين، إن التعيينات الأخيرة في المؤسسة تمت عبر أطرها القانونية عبر ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة ووزارة المالية وأخيرا عبر لجنة مختصة في المؤسسة، مشيرا إلى أنه تم تعيين بدل مجازين.


وأوضح أنه تم تعيين موظفين في مكاتب المؤسسة، البالغ عددها 16 مكتبا في مختلف محافظات المملكة، عبر نظام شراء الخدمات لمدة ستة شهور فقط وتنتهي مدة عملهم الشهر المقبل، لافتا إلى أن المؤسسة تعاني من نقص حاد في موظفيها.

 




 

 


 

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