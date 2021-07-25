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الأحد، 25-07-2021 03:29 م

الغذاء والدواء تغلق 6 منشآت مخالفة للاشتراطات والمعايير الصحية

الغذاء والدواء


الوكيل الإخباري - أغلقت فرق الرقابة والتفتيش بمديرية المناطق في المؤسسة العامة للغذاء والدواء 6 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة، وأوقفت 20 منشأة عن العمل وانذرت 413، فضلا عن إتلاف 159 لترا من المواد الغذائية السائلة و900.3 كغم من المواد الصلبة.

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وقال مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار محمود مهيدات، إن الفرق نفذت ما مجموعه 648 زيارة رقابية لمنشآت غذائية خلال فترة عيد الأضحى في مختلف مناطق المملكة، وتعاملت مع 14 شكوى قدمها المواطنين عبر القنوات الرسمية المخصصة لتلقي الشكاوى المتعلقة بسلامة الغذاء.


وأوضح مهيدات، في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم الأحد، أن كوادر المؤسسة في المراكز الجمركية تعاملت خلال الفترة ذاتها مع 789 بيان جمركي للمواد الغذائية المستوردة تم تحويل 538 معاملة منها للمسرب الأصفر، و251 معاملة للمسرب الأحمر، وإنجاز 527 بيان جمركي، فيما تم إخراج 262 بيانا بتعهد جمركي لحين استكمال الإجراءات اللازمة والبت في النتائج المخبرية للعينات التي تم سحبها.


وأشار إلى أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية الدواء نفذت منذ بداية عطلة عيد الأضحى ما مجموعه 29 جولة تفتيشية لصيدليات توزعت في مختلف مناطق المملكة دون تسجيل أي مخالفات بحقها.


إلى ذلك، أضاف مهيدات أن الكوادر الفنية المختصة في مديرية المختبرات تابعت خلال هذه الفترة سير إجراء الفحوصات المخبرية لنحو 300 عينة تم استلامها مؤخرا في المختبرات المركزية ومختبر جمرك عمان ومختبر إربد، بالإضافة الى فحص 8 عينات طارئة.


ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود المؤسسة الرقابية المستمرة بما فيها حملة المؤسسة الرقابية الشاملة لعيد الأضحى لضمان حماية صحة المواطن وسلامته من خلال الرقابة المستمرة والحد من الممارسات السلبية في هذا الخصوص.


ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى وعلى مدار 24 ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الالكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.


 




 

 


 

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