السبت 25-03-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار خضار في السوق المركزي اليوم

الأمن العام يُجدد تحذير المواطنين بشأن الطقس

الغذاء والدواء: تكثيف البرامج التوعوية والرقابية خلال شهر رمضان

السعودية تصدر تعليمات جديدة حول اداء مناسك العمرة في رمضان

وفيات السبت 25-3-2023

مطالب بتأجيل أقساط صندوق المرأة والإقراض الزراعي وصندوق الحج والأيتام ضريبة المبيعات

40 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 محلياً

الأشغال توضح حول صيانة طريق إربد - عمّان - جرش

الأوقاف تبدأ تسليم تصاريح الحج اعتبارا من اليوم

يمكنه محو مدينة كبيرة.. كويكب يمر اليوم بمحاذاة الأرض وهذا ما يتوقعه العلماء

السبت، 25-03-2023 10:33 ص

الغذاء والدواء: تكثيف البرامج التوعوية والرقابية خلال شهر رمضان

320232314310931127460


الوكيل الإخباري - وجه مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات كوادر المؤسسة بتكثيف برامج التوعية والمراقبة والمتابعة الحثيثة للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير اللازمة لضمان جودة وسلامة الغذاء. اضافة اعلان


وجاء توجيه مهيدات خلال ترؤسه اجتماعا بحضور عدد من مديرين وموظفين المؤسسة المعنيين، بهدف متابعة سير وتنفيذ الخطط الرقابية المعدة مسبقا استعدادً لشهر رمضان المبارك، مؤكدا على ضرورة مواصلة تعزيز جودة وسرعة الخدمات المقدمة للمواطنين من متلقي خدمة المؤسسة وتبسيط الإجراءات أمامهم خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد مهيدات على التعامل بحزم مع كل ما يمس سلامة غذاء المواطن واتخاذ إجراءات مشددة بحق المؤسسات المخالفة تنفيذا لخطة المؤسسة الرقابية استعدادًا لشهر رمضان المبارك والتي تأتي استمرارًا للجهود الدورية التي تنفذها فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في كافة فروعها في مختلف محافظات المملكة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120226163932795718617

جامعة آل البيت تنعى وفاة الطالبة لينا في أول أيام رمضان

فضل-صيام-الأيام-البيض (1)

الإفتاء تبيّن: 5 مفطرات تبطل الصيام في نهار رمضان

3202315151436440078552

ارتفاع أسعار خضار في السوق المركزي اليوم

220224133617175147326

الأمن العام يُجدد تحذير المواطنين بشأن الطقس

320231511747810125807

مطالب بتأجيل أقساط صندوق المرأة والإقراض الزراعي وصندوق الحج والأيتام ضريبة المبيعات

3202359390251571637

الأشغال توضح حول صيانة طريق إربد - عمّان - جرش

أخبار متعلقة
تفسير-رؤية-دجاج-مطبوخ-في-المنام

الصمادي: 700 ألف دجاجة يومياً حاجة السوق الأردني في رمضان

cba8bded-19e9-4a4a-9ef1-c43d11ee5546

الكواليت يطالب: حليب الأغنام لتعويض نقص البقري.. ومهيدات: المجفف لصناعة الألبان آمن

2202320133025291378642

الغذاء والدواء: 63 ألف عينة خضعت للفحوصات المخبرية العام الماضي

1202321221642496375451

هل تؤجل البنوك اقساط شهر آذار المقبل بالتزامن مع رمضان؟

332405535_858476145445608_9061756484394894962_n

ماذا يعني شعار الضفدع على المنتجات الغذائية ؟ .. الغذاء والدواء توضح

0L5A5915

الزعبي: انخفاض على أسعار زينة رمضان من 15- 20%