الغذاء والدواء تكشف لـ الوكيل سبب وجود طحالب بعلبة عصير معروفة في عمان

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد مدير شؤون المناطق في المؤسسة العامة للغذاء والدواء محمد أبو رمان، اليوم الخميس، إنه سيتم التحري عن أي منتج أو مادة مخالفة تباع بالأسواق.

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وقال أبو رمان لـ "الوكيل الإخباري" إنه يتم استيراد نوع من العصائر من خارج البلاد ، ولا يمكن دخولها دون التأكد من سلامتها.

وأضاف أنه يتم اخضاع أي منتج يدخل إلى المملكة إلى فحص جرثومي وفحص كيميائي، للتأكد من أن المادة سليمة وصالحة للاستهلاك البشري. ليتم السماح بتداولها في الأسواق.

وكشف أبو رمان أن أي مخالفة يتم ملاحظتها على المنتج الغذائي، يكون سببه خطأ في التخزين، حيث أنه يجب حفظها بدرجة حرارة مناسبة.

ونوه إلى أن في حال رؤية مواد بكتيرية او تكتلات أو ما يسمى بالفطر يمكن أن يكون عبارة عن مواد غير متجانسة.

وبين أبو رمان أن المؤسسة سوف تتحرى عن صحة المعلومات ليتم اتخاذ الاجراء اللازم.

وأشار إلى أن فريق من الغذاء والدواء سيتوجه في الحال إلى المكان الذي قام ببيع العصير للمواطن للتحري عن المادة ، وفي حال ملاحظة أي مخالفة سيتم الذهاب إلى مستودعات الشركة لإخذ عينات للمختبر الخاص بالمؤسسة.

جاء ذلك على ضوء شكوى وصلت "الوكيل الإخباري" بوجود بكتيريا وطحالب داخل علبة عصير ذات علامة تجارية شهيرة في منطقة أم نوارة بالعاصمة عمان.