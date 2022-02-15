الغذاء والدواء تنظم ورشة تدريبية لمفتشي وزارة السياحة

الوكيل الإخباري - نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ورشة تدريبية حول سلامة الغذاء لمفتشي وزارة السياحة المعنيين بالرقابة على الغذاء في المنشآت السياحية.

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وأوضح بيان صادر عن المؤسسة اليوم الثلاثاء، أن الورشة التي شارك فيها 40 مفتشا من مختلف محافظات المملكة، هدفت إلى تعزيز سلامة الغذاء في المنشآت السياحية، وبما ينعكس على تعزيز هذا القطاع العام ورفد عجلة الاقتصاد الوطني.



وقال مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار مهيدات، إن الورشة جاءت ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تعقدها المؤسسة دوريا، لتأهيل مفتشي الغذاء واطلاعهم على القوانين والأنظمة الضابطة لإجراءات التفتيش، وتعريفهم بآليات التفتيش الموحدة والمعتمدة، بما يجسد مبدأ الشراكة الحقيقية بين المؤسسة ووزارة السياحة.



وتضمنت الورشة عدة محاضرات حول سلامة الغذاء، ودليل المطعم الصحي، والتسممات الغذائية بالإضافة إلى جلسة نقاشية.





