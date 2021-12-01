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الأربعاء، 01-12-2021 01:26 م

الغذاء والدواء تنفي إتلاف زيت زيتون داخل المعاصر

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الوكيل الإخباري - صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة لم تنشر أي أخبار حول إتلاف زيت زيتون داخل المعاصر.

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وأوضح مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، أن عملية إتلاف الزيت المخالف الذي ضبط خلال الحملة الرقابية على زيت الزيتون للموسم 2020-2021 والتي شملت جولات تفتيشية على المولات وأسواق التجزئة والمعاصر تنفذ في أماكن مخصصة للإتلاف حسب الأصول وبإشراف لجان رسمية مختصة .


ويذكر أن المؤسسة أصدرت مؤخرا بيان صحفي حول القائمة المتداولة مؤخرًا عبر بعض مواقع التواصل الإجتماعي بعنوان "غشاشي زيت الزيتون، نقلا عن الغذاء والدواء" موضحة فيه أنها قائمة قديمة تعود لعام 2017 ولا تمت لموسم زيت الزيتون الحالي بصلة، داعيًا إلى ضرورة تحري الدقة والرجوع للمؤسسة للتأكد من صحة مثل هذه القوائم قبل تداولها .


كما تهيب المؤسسة بالأخوة المواطنين التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة على مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000


 




 

 


 

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