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السبت، 20-11-2021 07:45 م

الغذاء والدواء تنفي بيع لحوم الحمير في منشآت اللحوم في المملكة

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الوكيل الاخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع لحوم حمير في عمان عار عن الصحة، نافيا وجود مثل هذه الممارسات في منشآت بيع اللحوم في كافة مناطق المملكة. 

وأكد مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، أن كافة المنشآت الغذائية بما فيها أماكن بيع اللحوم تخضع لرقابة دورية مشددة من قبل فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في كافة فروعها بما فيها الفروع المستحدثة مؤخرا في مختلف محافظات المملكة. 

ودعا مهيدات إلى تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والموضوعية والرجوع للمؤسسة والجهات الأمنية المختصة للتأكد من صحة مثل هذه المعلومات قبل تداولها تجنبا لتضليل المواطنين. 

كما تدعو المؤسسة الأخوة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة على مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000 .

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