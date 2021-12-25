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الغذاء والدواء تنفي وجود حليب مجفف مقلد في الأسواق المحلية

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السبت، 25-12-2021 01:47 م

الغذاء والدواء تنفي وجود حليب مجفف مقلد في الأسواق المحلية

حليب


الوكيل الإخباري - أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات بشأن المعلومات المتداولة مؤخرا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول وجود منتج حليب مجفف تقليد لماركة معروفة مستورد من الخارج ، قائلا أن المنتج غير موجود في الأسواق الأردنية. 

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وبين مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، أن منتج الحليب المجفف من هذه الماركة والمجاز من قبل المؤسسة للتداول في الأسواق المحلية يستورد من دولة الإمارات العربية المتحدة حسب بيانات نظام الاسيكودا.


ويذكر أن الخبر تناقلته بعض وسائل الإعلام السورية بخصوص منتج موجود في الأسواق السورية.


 




 

 


 

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