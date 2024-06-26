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الأربعاء، 26-06-2024 03:36 م

الغذاء والدواء توضح بشأن مستحضر يحمل العلامة التجارية "أوزمبيك"

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الوكيل الاخباري- أوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أنه لم يتم تداول تشغيلات في السوق الأردني من مستحضر سيماغلوتيد الذي يحمل العلامة التجارية "أوزمبيك " من التشغيلات المزورة الواردة في التنبيه الصادر عن منظمة الصحة العالمية مؤخرا.اضافة اعلان


وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن تشغيلات المستحضر المتوفرة في السوق الأردني مجازة وخضعت لكافة الإجراءات الإدارية والفنية والفحوصات المخبرية التي تؤكد جودتها ومأمونيتها  وفعاليتها.

وأشار مهيدات إلى أن المستحضر الذي يحتوي على المادة الفعالة سيماغلوتيد والذي يحمل الاسم التجاري اوزمبيك والمسجل لدى المؤسسة بالتراكيز 0.25 و 0.5 و 1 mg مجاز أصوليا لعلاج مرض السكري ، حيث أن استخدامه لعلاج السمنة وإنقاص الوزن غير معتمد ولم يتم تقديم دراسات سريرية تثبت ذلك.

وأكد مهيدات أن المؤسسة تتخذ بشكل مستمر الاجراءات اللازمة للتأكيد على كافة الجهات الصحية المعنية بضرورة الالتزام بوصف وصرف المستحضر حسب الاستطباب المعتمد وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج وذلك لضمان سلامة المرضى وضمان استمرارية توفر المستحضر لمرضى السكري .

وكإجراء احترازي اعتمدت المؤسسة بالتنسيق مع الشركة الصانعة دليلا لتوعية المرضى ومقدمي الرعاية الصحية ومساعدتهم في تمييز المستحضر الأصلي من المستحضر المزور.

وفي حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص تدعو المؤسسة إلى التواصل معها من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000)

 




 

 


 

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