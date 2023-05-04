الخميس 04-05-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : وفاة واصابة بحادث سير مروع على طريق المفرق

الغذاء والدواء توضح حول تحذير من حلوى "كادبوري"

البيت الأبيض يعلن عن تقديمه لأوكرانيا كل ما يلزم للهجوم المضاد

الصفدي يشيد بدور المركز الوطني لحقوق الإنسان

المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

السقاف: توفير 3200 فرصة عمل من خلال مشاريع استثمارية

زاخاروفا تعلق على كلمات زيلينسكي حول الحرب الأخيرة

أنقرة تعلن تحييد 8 عناصر إرهابية شمال سوريا

المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة اعتبارا من الاحد المقبل

السير تكشف سبب الازدحام على مخرج جسر النهضة باتجاه اشارات الثامن

الخميس، 04-05-2023 04:46 م

الغذاء والدواء توضح حول تحذير من حلوى "كادبوري"

07b1f946-920b-4e05-a230-436ac4c7a848


الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إن الأردن لا يستورد من حلوى شوكولاتة كادبوري (بودنج) والتي أثارت مخاوف باحتوائها على بكتيريا الليستيريا.

اضافة اعلان


وقالت "الغذاء والدواء" رداً على استفسار موقع "الوكيل الإخباري" ان انواع الشوكولاتة الخاصة بهذه الشركة والمتداولة بالاسواق المحلية سليمة وتم فحصها مخبرياً وليس لها علاقة بتحذير وكالة معايير الغذاء البريطانية FSA   .


وبينت المؤسسة إن شركة مولر قامت بسحب 6 أنواع من حلوى شوكولاتة كادبوري (بودنج) وهو إجراء تحذيري جراء مخاوف من  احتوائها على بكتيريا الليستيريا، وليس قطع الشوكولاتة المعروفة.


وأوضحت المؤسسة أن الأردن لم يستورد هذه المنتجات حيث تم توزيعها في بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا وسويسرا وهنغاريا وكرواتيا وهي مختلفة من حيث المصدر وأرقام التشغيلات عن المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
68fbe55e-cf11-464f-8b1c-25aca98f7b97

الخلايلة يفتتح الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني في الرمثا

WhatsApp-Image-2023-05-04-at-2.54.10-PM

الصفدي يلتقي وفدا من لجنة الموازنة في البرلمان الألماني

701669caf643e834028cfee84f4192bf

السقاف: توفير 3200 فرصة عمل من خلال مشاريع استثمارية

main_image64539f2326e6d

المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة اعتبارا من الاحد المقبل

FoR51P-WAAAbMmR

السير تكشف سبب الازدحام على مخرج جسر النهضة باتجاه اشارات الثامن

44

السعودية تعتمد التأشيرة الإلكترونية للأردنيين الراغبين بالزيارة او العمل

أخبار متعلقة
44444

الغذاء والدواء: عدم إجازة إدخال أصناف من اللبنة غير الحاصلة على رخصة استيراد

420235154156698576291

التربية تنشر رابط التقدم لقرعة الحج - رابط

thumbs_b_c_fa9576f30a7536710d43da90919c40ba

الحكومة تنشر وثائق عطاء إنشاء المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق - رابط

420232145634598603036

الداخلية تعلن حاجتها لتعيين موظفين

41

الحكومة تطلب شراء 100 - 120 ألف طن من القمح

9999

وفاة السفير المغربي لدى الاردن