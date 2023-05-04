الغذاء والدواء توضح حول تحذير من حلوى "كادبوري"

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إن الأردن لا يستورد من حلوى شوكولاتة كادبوري (بودنج) والتي أثارت مخاوف باحتوائها على بكتيريا الليستيريا.

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وقالت "الغذاء والدواء" رداً على استفسار موقع "الوكيل الإخباري" ان انواع الشوكولاتة الخاصة بهذه الشركة والمتداولة بالاسواق المحلية سليمة وتم فحصها مخبرياً وليس لها علاقة بتحذير وكالة معايير الغذاء البريطانية FSA .



وبينت المؤسسة إن شركة مولر قامت بسحب 6 أنواع من حلوى شوكولاتة كادبوري (بودنج) وهو إجراء تحذيري جراء مخاوف من احتوائها على بكتيريا الليستيريا، وليس قطع الشوكولاتة المعروفة.



وأوضحت المؤسسة أن الأردن لم يستورد هذه المنتجات حيث تم توزيعها في بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا وسويسرا وهنغاريا وكرواتيا وهي مختلفة من حيث المصدر وأرقام التشغيلات عن المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية.