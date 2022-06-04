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السبت، 04-06-2022 10:46 ص

الغذاء والدواء توضح حول مستحضر قد يسبب "ميول انتحارية"

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت مديرة الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة أمل أبو الرب، إن "مستحضر الجابابنتين" الذي يستخدم لعلاج أمراض الصرع موجود في الأردن وله دواعي علاجية.

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وأكدت أبو الرب لـ " الوكيل الإخباري" أن الدواء يُصرف وفقاً لتعليمات الأطباء وبوصفه علاجية، مشيرة إلى أنه يجب استخدامه بإشراف طبي لانه قد يتسبب في حال استخدامه بشكل خاطئ في "ميول انتحارية".


وأشارت إلى أن هذا المُستحضر موجود في المملكة منذ 15 عاماً، ويخضع لرقابة المؤسسة.


وكانت قد حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، من "مستحضر الجابابنتين" الذي قد يتسبب في حال استخدامه بشكل خاطئ في ميول انتحارية.

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