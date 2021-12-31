الجمعة 31-12-2021
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الغذاء والدواء: توفر الدواء المستخدم لعلاج حالات الفصام العقلي في الصيدليات نهاية الأسبوع المقبل

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الجمعة، 31-12-2021 09:52 ص

الغذاء والدواء: توفر الدواء المستخدم لعلاج حالات الفصام العقلي في الصيدليات نهاية الأسبوع المقبل

كلوزابين


الوكيل الاخباري - أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن دواء كلوزابين " Clozapine " المستخدم في علاج حالات الفصام العقلي سيكون متوفر في صيدليات القطاع الخاص نهاية الأسبوع المقبل.اضافة اعلان


وبين مهيدات أن المؤسسة سرّعت أمام مستودع الأدوية القائم على استيراد الدواء المذكور كافة الإجراءات المتعلقة باستيراد كمية تقدر بألف عبوة منه، معزيا سبب انقطاع الدواء من صيدليات القطاع الخاص إلى نقص توريده من مصدره في قبرص، علما أنه متوفر حاليا في الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الملك المؤسس الجامعي ووزارة الصحة.


وأضاف أن المؤسسة تتابع دوريا بيانات المخزون الدوائي المتوفرة لديها وفي حال ظهور أي مؤشرات لنقص أي صنف دوائي يتم اتخاذ إجراءات احترازية سريعة وبما يكفل توفير الأدوية في السوق الأردني وتعزيز الأمن الدوائي.

هذا وتدعو المؤسسة العامة للغذاء والدواء المواطنين ومقدمي الرعاية الصحية، للتواصل معها وإبلاغها في حال عدم توفر أي دواء في السوق المحلي عبر خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق واتساب على الرقم ‪0795632000


 




 

 


 

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