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الثلاثاء، 17-05-2022 02:47 م

الغذاء والدواء: توفر حليب "نيو كيت" وتسريع عملية تسجيل عدة بدائل له

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات على توفر حليب الرضع نيو كيت Neocate Infant من إنتاج شركة SHS International LTD /UK في الصيدليات وبكميات تغطي حاجة السوق المحلي .

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وأشار مهيدات، إلى أن المؤسسة ولغايات تعزيز مخزون مثل هذه الأصناف  سرعت عملية تسجيل عدة بدائل لدى المؤسسة، منها تركيبة حليب الرضع Alfamino من إنتاج شركة Nestle Nederland B.V / Netherlands وسيتم توفرها في السوق المحلي قريبًا.

يذكر أن ذلك جاء بعد ورود ملاحظة من ذوي طفلة حول انقطاع هذه التركيبة من حليب الرضع والتي تعتمد على الأحماض الأمينية وتستخدم للأطفال المصابين بحساسية حليب البقر. 

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