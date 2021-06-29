الغذاء والدواء: جولات تفتيشية حفاظا على سلامة الأردنيين

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المؤسسه العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة تطبق أساليب رقابية نوعية متقدمة وحسب أسس ومناهج مستحدثة تركز على الوقاية والتوعية المجتمعية لتثقيف المواطنين والقائمين على المنشآت الخاضعة لرقابة المؤسسة والمراقبين على حد سواء ورفع مستوى الوعي لديهم بأفضل الممارسات.



وأشار مهيدات في بيان وصل " الوكيل الإخباري" نسخة منه، إلى إن فرق الرقابة والتفتيش ومن خلال الجولات الرقابية المستمرة تتابع سير عمل مختلف المنشآت الخاضعة لرقابة المؤسسة وتعمل على تقديم الإرشاد للقائمين عليها وبما يسهم في التصويب والامتثال للاشتراطات والمعايير الصحية الواجب تطبيقها تعزيزا للدور الرقابي للمؤسسة، لافتا إلى أن دور مراقبي المؤسسة هو دور إيجابي يهدف للوصول إلى أعلى مستويات الالتزام بالممارسات الصحية والوقاية من أي تجاوزات سلبية قد تمس صحة وسلامة المواطنين.



وأشار إلى أن جهود المؤسسة في هذا السياق ، تمثّلت بإطلاق الدليل الإرشادي للمنشآت الغذائية وخدمات تقديم الأغذية حول كيفية تقديمها وتنفيذ خطة إدارة الأزمات الخاصة بفيروس كورونا المستجد حيث يتضمن الدليل أهم التعليمات الواجب مراعاتها وقائمة للتقييم الذاتي المستخدمة عند إعداد خطة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تنفيذ ورشات تدريبية للشركات المحلية للأدوية حول ممارسات وأسس التصنيع الدوائي الجيد لمصانع الأدوية المحلية وتنظيم ما يزيد عن 6 ورشات تدريبية أخرى لمقدمي الرعاية الصحية حول تعليمات تقديم مطاعيم كورونا قبل المباشرة بذلك، كما نظمت المؤسسة محاضرة لصيادلة المستودعات والشركات والأطباء لتوضيح مفهوم الأدوية "الجنيسة" والأدوية الجديدة والتشريعات الناظمة لتسجيلها وإجازتها لدى المؤسسة.



وأضاف مهيدات أن المؤسسة ونظرا لدورها الريادي ولما تتميز به كوادرها المؤهلة من كفاءة وخبرة تنفذ وبشكل دوري برامج تدريبية موجهة لكافة مفتشي الغذاء في المملكة في مديريات الصحة والبلديات والمؤسسة بهدف رفع كفاءة الرقابة والتفتيش وتوحيد اجراءاتها.

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وشدّد على تركيز البرامج على عدة محاور رئيسية تشمل: آليات التفتيش، أسس تصنيف المنشآت الغذائية حسب درجة الخطورة، كيفية تطبيق القواعد الفنية وغيرها من المحاور التي تتعلق بسلامة الغذاء، وعملت المؤسسة على إعداد دليل "الارشادات المتعلقة بسلامة الغذاء، والفحص بالشراكة مع USAID ووزارة السياحة كما باشرت مؤخرا تدريب مراقبي الصحة على طريقة جمع العينات الصحيحة ضمن البرنامج التدريبي الخاص بفاشيات الأمراض.



وبهدف تطوير مهارات كوادر الرقابة على الدواء وإلمامهم بأفضل ممارسات الرقابة والتفتيش، أكد مهيدات أن المؤسسة نظمت ورشة تدريبية للصيادلة المفتشين من ضباط الارتباط في المحافظات حول الممارسات التفتيشية والرقابية والتشريعات الناظمة للتفتيش على المنشآت الصيدلانية، بالإضافة إلى تقديم محاضرات لشرح التشريعات الناظمة لقوانين التفتيش في المؤسسة والتشريعات الناظمة لقوانين المخدرات والمؤثرات العقلية وتعليمات اليقظة الدوائية والتي تستهدف طلبة الجامعات والموظفين الجدد في المؤسسة.



وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة قدمت خبرتها للجهات الصحية المحلية والإقليمية مثل المركز الإقليمي للتحكم والوقاية من الأمراض وللجهة الصحية الجزائرية لنقل المعرفة ومشاركتها معهم من خلال سلسلة من المحاضرات حول متطلبات تسجيل الأدوية البيولوجية والبيولوجية المشابهة وتوضيح التشريعات الناظمة لتسجيلها، فضلا عن عقد ورشة تدريبية للمتطوعين الصيادلة للمشاركة في الإبلاغ النشط للاثار الجانبية الخاصة بلقاحات كورونا.



وفيما يخص تعزيز وعي المواطن، بين مهيدات أن المؤسسة أطلقت عدة حملات توعوية حول سلامة الغذاء والطرق الصحية للتعامل معه ومأمونية وفاعلية الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية تتضمن مقاطع فيديو قصيرة ونشرات إرشادية موجهة مباشرة للمواطن أشرف على إعدادها وتقديمها نخبة من الفنيين المختصين من مختلف مديريات المؤسسة كل حسب اختصاصه وبالتعاون مع وسائل الاعلام، كما تبنت المؤسسة عدة مبادرات بهذا الخصوص منها مبادرة الحقيقة والخرافة كمبادرة تثقيفية تهدف لرفع مستوى وعي المستهلك بممارسات سلامة الغذاء المتداول منزليا بشكل مبسط وعبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة.