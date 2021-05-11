الغذاء والدواء: جولات تفتيشية خلال العيد

الوكيل الإخباري - صرّح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة اعتمدت خطة شاملة للرقابة على المنشآت الغذائية في المملكة خلال فترة عيد الفطر تتضمن عددا من الإجراءات الرقابية.

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جاء ذلك ، خلال بيان وصل " الوكيل الإخباري" ، والذي بين أن كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في مديرية المناطق ستواصل تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية طيلة فترة العيد وعلى مدار الساعة وبما يضمن استمرار دور المؤسسة الرقابي في ضبط أي تجاوزات قد تمسّ جودة وسلامة الغذاء وصحة المواطنين.



وأوضح مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، أن خطة عمل المؤسسة خلال فترة العيد، تأتي استكمالاً للجهود الرقابية الحثيثة التي نفذتها المؤسسة خلال شهر رمضان، وتستهدف كافة المنشآت الغذائية على إختلاف أنشطتها مع التركيز على محلات الحلويات والمخابز ومطاعم الوجبات السريعة والشعبية والملاحم والمحامص والسوبر ماركت ؛ نظرا لما تشهده من إقبال ملحوظ في مثل هذه الفترة.



وأضاف مهيدات أن المؤسسة لن تتهاون مع أي ممارسات سلبية يتم رصدها خاصة فيما يتعلق بعرض المواد الغذائية خارج المحلات وتعرضها لأشعة الشمس المباشرة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خاصة مادة" الشيبس" نظراً لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الزيوت.

ونوّه إلى أن فرق الرقابة والتفتيش ستعمل على إتلاف أي مادة غذائية يتم ضبطها في مثل هذه الظروف، ودعا مهيدات القائمين على هذه المنشآت عدم عرض المواد الغذائية خارج المحلات وتحت أشعه الشمس مهيباً بالاخوة المواطنين عدم شراء مثل هذه المواد حفاظا على صحتهم وسلامتهم.



وتستمر المؤسسة العامة للغذاء والدواء في استقبال ملاحظات واستفسارات وشكاوى الإخوة المواطنين خلال الفترة ذاتها على مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني ١١٧١١٤ و البريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ٠٧٩٥٦٣٢٠٠٠