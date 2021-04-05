الغذاء والدواء :خطة رقابية شاملة في رمضان

الوكيل الإخباري - صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الإثنين، أنه المؤسسة وضعت خطة رقابية شاملة مبنية على درجة الخطورة لكافة المنشآت الاقتصادية والغذائية خلال شهر رمضان لعام 2021 ضمن صلاحياتها.

اضافة اعلان



وأضاف في بيان، أن ذلك يأتي "في إطار مسؤولية المؤسسة كجهة رقابية تعنى بصحة وسلامة وجودة الغذاء المقدم للمواطن وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطن الاردني ونظراً لازدياد الأنشطة الخاصة بذلك في شهر رمضان ".



وأكّد مهيدات على استدامة تفعيل الدور الرقابي والتوعوي للمؤسسة خلال رمضان حيث سيتم التركيز على الممارسات الغذائية والتسويقية في جميع محافظات المملكة حيث بدأت المؤسسة بتكثيف الجولات التفتيشية لفرق الرقابة الغذائية على مدار الـ 24 ساعة للمنشآت الغذائية والاقتصادية مستهدفة تلك المؤسسات التي يزداد نشاطها والإقبال على منتجاتها من قبل المستهلكين خلال رمضان للتأكد من ضمان تطبيق والتزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والسلامة العامة في جميع مراحل تداول الأغذية.



وأضاف مهيدات أن المؤسسة تقوم بتنفيذ حملات موجهة تستهدف المؤسسات والمواد الغذائية ذات الخطورة العالية وتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الشكاوى والملاحظات الواردة من قبل المواطنين والمنصة الإلكترونية للحفاظ على سلامة الغذاء وتوفير جو من الارتياح والرضى والأمن الغذائي والثقة بالجهات الرقابية من قبل المواطنين ومتلقي الخدمة على مدار 24 ساعة.



وستشمل خطة الرقابة على الغذاء:

1- أماكن بيع اللحوم

2- أسواق بيع الجملة للمواد التموينية (مستودعات تخزين +بيع الجملة).

3- محلات بيع المجمدات (أسماك، دواجن، ولحوم).

4- محلات بيع العصائر والقطايف.

5- المطاعم الشعبية.

6- مطاعم الشاورما والوجبات السريعة.

7- المصانع والمعامل الغذائية.

8- المخابز ومحلات الحلويات.

9- المحامص التي تتداول الشوكولاتة والسكاكر الخاصة بالعيد.

10- مطاعم المناسبات والتواصي.

11- محلات بيع الألبان والأجبان والمواد التموينية.

12- المولات والأسواق الكبرى



وشدد مهيدات على أن المؤسسة ومن خلال الحملات التفتيشية المستمرة لن تتهاون مع اي تجاوزات تمس صحة وسلامة الغذاء وستتخذ اشد الاجراءات بحق المنشآت الغذائية التي يثبت مخالفتها للأنظمة والتعليمات المعمول بها.



ودعا الإخوة المواطنين للإبلاغ عن أي ملاحظة او شكوى يتم رصدها بهذا الشأن من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000.