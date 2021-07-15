الغذاء والدواء: خطة رقابية لعيد الأضحى وجولات تفتيشية على مدار الساعة

الوكيل الإخباري - صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة اعتمدت خطة شاملة للرقابة على كافة المنشآت الخاضعة لرقابة المؤسسة في المملكة خلال فترة عيد الأضحى المبارك. اضافة اعلان







وبين مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، وصل " الوكيل الإخباري" نسحة منه ، أن فرق الرقابة والتفتيش المختصة ستستهدف أماكن بيع الأضاحي لرصد أي تجاوزات تتمثل في الذبح خارج المسالخ والأماكن المحددة من قبل أمانة عمان والبلديات.







وأشار إلى أنه سيتم العمل على تكثيف الرقابة على منشآت عرض وبيع المواد الغذائية للتأكد من سلامتها أثناء تداولها مع التركيز على محالّ الحلويات والمخابز والعصائر والبوظة ومطاعم الوجبات الشعبية والسريعة، خاصة التي تقدم عروضًا، والملاحم والمحامص ومحال بيع المواد الغذائية ، لا سيما في ظل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة ونظرا لما تشهده هذه المحالّ من إقبال ملحوظ في مثل هذه الفترة.





وأضاف مهيدات أن الخطة تشمل تنفيذ زيارات دورية من قبل فرق الرقابة والتفتيش المختصة للصيدليات ومراكز إجراء الدراسات الدوائية وعلى مدار الساعة لضمان الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.





وأشار مهيدات إلى أن الفريق المناوب في مختبرات المؤسسة سيتابع خلال هذه الفترة عينات الفحص الروتينية بالإضافة لفريق آخر للحالات الطارئة وبما يضمن تنفيذ المهام المطلوبة وعدم تأخير الفحوصات المخبرية .





وستستمر المؤسسة العامة للغذاء والدواء في استقبال ملاحظات واستفسارات وشكاوى الإخوة المواطنين خلال الفترة ذاتها على مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني ١١٧١١٤ والبريد الإلكتروني info @ jfda.jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ٠٧٩٥٦٣٢٠٠٠