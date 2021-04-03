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الغذاء والدواء : دراسات تشير لإمكانية تباعد جرعتي لقاح فايزر من 6 أسابيع إلى 12 أسبوع

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السبت، 03-04-2021 07:21 م

الغذاء والدواء : دراسات تشير لإمكانية تباعد جرعتي لقاح فايزر من 6 أسابيع إلى 12 أسبوع

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، السبت، إن الدراسات أشارت إلى إمكانية التباعد بين الجرعتين الأولى والثانية للقاح فايزر-بيونتيك من 6 أسابيع إلى 12 أسبوع، ولا يوجد ما يمنع ذلك.
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وأوضح مهيدات، لـ "المملكة" أن الدراسات التي استند إليها أجرتها شركة فايزر ومراكز أبحاث عالمية.

وأعلن أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية المكلف عادل البلبيسي، الجمعة، إعادة جدولة مواعيد تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر-بيونتيك.

وقال البلبيسي وهو مسؤول ملف كورونا لـ "المملكة"، إن الموعد الجديد سيكون بعد 6 أسابيع من موعد الجرعة الأولى بدلاً من 3 أسابيع، موضحا أن الأمر لا يؤثر على فعالية اللقاح.

وأوضح البلبيسي أن إعادة الجدولة تأتي لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأشخاص لتلقي اللقاح، وتعطي مرونة أكبر في إعطاء اللقاح.

وذكر مهيدات أن فائدة القرار تكمن في إعطاء اللقاحات المتوفرة لأكبر عدد من الأفراد.

"تباعد الفترة يعطي المجال لإعطاء اللقاح لأكبر عدد من الأشخاص"، وفق مهيدات.

 




 

 


 

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