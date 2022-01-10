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الإثنين، 10-01-2022 11:54 ص

الغذاء والدواء : رسوم ترخيص منشآت بيع الدخان والتبغ تدفع مرة واحدة

الغذاء والدواء


الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات على التزام المؤسسة بتنفيذ توجيهات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني حول تشجيع الاستثمار ودعم القطاع التجاري والإجراءات الحكومية بهذا الخصوص، مشيرًا إلى سعي المؤسسة نحو تسهيل الإجراءات والتخفيف على القطاعات الإقتصادية لا سيما إثر جائحة كورونا التي أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية حول العالم. 

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 وأوضح مهيدات أن الكتاب المتداول يوم أمس الأحد عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول رسوم ترخيص منشآت التبغ صادر بتاريخ 4/10/2021 بموجب أسس منتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية لسنة 2019، مشيرًا إلى أن الرسوم تستوفى لمرة واحدة فقط عند ترخيص المنشأة وليس سنويًا حيث يجدد الترخيص دون أي رسوم لافتا إلى أن الأسس صادرة بالإستناد إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8/5/2019 بتفويض المؤسسة العامة للغذاء بأداء الدور الرقابي والتنظيمي على التبغ ومنتجاته بما في ذلك السجائر الإلكترونية .


وأضاف أن ما يتم تداوله مؤخرًا  بهذا الخصوص  يعتبر ضمن الحملات التي تستهدف المؤسسة بشكل مستمر بهدف الإساءة للمؤسسة والتي تعتبر مؤسسة وطنية مرجعية.


 




 

 


 

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