الغذاء والدواء: سحب منتج كريم تجميلي من السوق لاحتوائه على الزئبق

الوكيل الإخباري - ألغت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إجازة تداول المستحضر التجميلي كريم ليمون “Feique Lemon Cream” لاحتوائه على مادة الزئبق بنسبة تتجاوز الحدود الآمنة المسموح بها.



وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات، أن المؤسسة وبالتعاون مع الجهات المختصة بما فيها نقابة مستوردي مواد التجميل ونقابة الصيادلة باشرت بحصر وسحب جميع التشغيلات المتداولة بالسوق المحلي للمستحضر المذكور.



وأشار مهيدات إلى أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها المؤسسة في تتبع مستحضرات التجميل المتداولة في السوق المحلية وتنفيذ برامج الرصد المتخصصة بالتحري عن مادة الزئبق في كريمات تفتيح البشرة المتداولة بالسوق المحلي والتي تشمل فحص العديد من المستحضرات وسحب عينات من المستحضر المذكور للتأكد من و مأمونيته.

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وبينت أن النتائج أظهرت احتواء المستحضر على مادة الزئبق بنسبة تتجاوز الحدود الآمنة المسموح بها مما قد يشكل خطورة على صحة مستخدمي المنتج.



يذكر أن المؤسسة ألغت إجازة تداول عدة مستحضرات تجميلية وتجميلية صيدلانية وأوقفت استيرادها وذلك ضمن إطار جهودها في التحري والكشف عن الزئبق في كريمات تفتيح البشرة حيث تمت إعادة تسجيل بعضها بعد تعديل التركيبة وإعادة الفحص لتتطابق مع الأسس والمعايير المعتمدة للحصول على الموافقة لإجازة التداول .