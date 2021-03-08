الغذاء والدواء: ضبط أدوية مخالفة يتم تسويقها إلكترونياً

الوكيل الإخباري -
كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ
الدكتور نزار محمود مهيدات أن كوادر الرقابة والتفتيش في مديرية الدواء بالتعاون
مع الإداره الملكيه لحماية البيئه وإدارة البحث الجنائي ضبطت مؤخرا كمية من الأدويه
والمستحضرات الصيدلانية المخالفة والتي يتم بيعها وتسويقها إلكترونيا من خلال بعض
الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تقدر بمئات العبوات.اضافة اعلان
وأضاف مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم الإثنين، أن المؤسسة احالت
القائمين على هذه الحسابات الإلكترونية إلى القضاء وتواصلت مع الأجهزة الأمنية
المختصة لإغلاقها كما تحفظت على المضبوطات لضمان عدم تداول أي منتج غير آمن قد
يلحق الضرر بصحة المواطن.
وأوضح مهيدات أن الأدوية والمستحضرات المضبوطة تنوعت ما بين حقن هرمونيه (هرمون
النمو) تستخدم استخدام خاطئ من قبل بعض الشباب لبناء الأجسام، أدوية تنحيف،
فيتامينات، ومكملات غذائية معظمها غير مجاز من قبل المؤسسة وتحمل ادعاءات مضللة
ووهمية فضلاً عن أنها مجهولة المصدر والتركيبة مما يمثل خطرًا على صحة وسلامة
مستخدميها.
وأشار إلى أن جهود المؤسسة الرقابية تستهدف رصد مثل هذه الإعلانات دوريا
وتتبع المنتجات المعلن عنها والأشخاص القائمين على الترويج لها وبيعها حماية لصحة
وسلامة المواطن خاصة في ظل انتشار منصات التواصل الاجتماعي المخصصة للتسوق
الإلكترونی للأدوية والفيتامينات والمكملات ومستحضرات التجميل .
وأهاب مهيدات بالمواطنين ضرورة الالتزام بشراء الأدويه والمستحضرات
الصيدلانية والفيتامينات والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل من المصادر
الموثوقة والمصرح لها ببيعها وعدم شرائها إلكترونيا.
وتدعو المؤسسة الأخوة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسار أو
شكوى أو ملاحظة وعدم التردد في الإبلاغ عن أي صفحة أو منتج وعلى مدار الساعة من
خلال: خط الشكاوى المجاني: 117114 والبريد الإلكتروني [email protected]
وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم:
0795632000