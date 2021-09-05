الغذاء والدواء: ضبط كميات كبيرة من المستحضرات الصيدلانية المخدرة

الوكيل الإخباري - صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة و بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والشرطة الملكية لحماية البيئة والسياحة ضبطت كميات كبيرة من المستحضرات الصيدلانية المخدرة في أحد الشقق السكنية في محافظة العاصمة.

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وأوضح مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم الأحد، أنه تمت مصادرة المستحضرات المضبوطة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق القائمين على حيازتها.



وأشار مهيدات أن فرق المؤسسة الرقابية تنفذ حملات رقابية دورية للتأكد من استخدام مثل هذه المستحضرات بالشكل الأمثل وصرفها للمرضى بوصفات طبية أصولية و بالكميات المسموح بها استنادًا إلى القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

