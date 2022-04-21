الغذاء والدواء: ضبط 85 تنكة زيت زيتون مغشوش في البلقاء

الوكيل الاخباري - ضبطت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في فرع البلقاء وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة 85 تنكة من زيت الزيتون المغشوش.

اضافة اعلان



من جهته أشار مدير عام المؤسسة الدكتور نزار محمود مهيدات أن ذلك جاء بعد عمليات التحري والمتابعة المكثفة وتتبع سلسلة تصنيع وتزويد مادة زيت الزيتون المغشوش، مشيرًا إلى أن المؤسسة ستباشر اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق القائمين على عملية الغش.



وأكد مهيدات على جهود المؤسسة المتواصلة لحماية هذا المنتج الوطني من الممارسات والتجاوزات السلبية التي قد يمارسها البعض وبما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



وتدعو المؤسسة الأخوة المواطنين إلى مراجعة فروع المؤسسة في مختلف مناطق المملكة للفحص الأولي السريع مجانا لزيت الزيتون ضمن حملة "افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك" ، كما تدعو المواطنين الى التواصل معها في حال وجود اي شكوى او ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ‪ ‪0795632000‬‬‬‬‬‬‬‬