الإثنين 27-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمن العام : اصابات اثر تسرب غاز من صهريج في العقبة

بتوجيهات من رئيس الوزراء تعميم دورات معهد الإعلام على المؤسسات والوزارات

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

تقسيط تذاكر سفر على متن الخطوط الملكية لمتقاعدي الضمان

الاحتلال يخطر بوقف البناء في عدد من المنازل جنوب بيت لحم

الحكومة: إجراءات لتصويب 12 استيضاحاً رصدت خلال أيار الماضي

طريق البترول في إربد مصيدة للحوادث ومطالب بتوفير السلامة المرورية

اشتعال 4 بـاصـات في حريق خلف مصانع البا هاوس بعمان

إصدار بطاقات تأمين صحي عسكري خاصة بالمصابين العسكريين

ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني - صور

الإثنين، 27-06-2022 12:47 م

الغذاء والدواء: فحص 187 ألف عينة غذائية ودوائية ومستلزمات طبية

lab-medical


الوكيل الإخباري - تعامل الفنيون المختصون في مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء مع ما مجموعه 187 ألف عينة غذائية ودوائية ومستلزمات طبية خلال النصف الأول من العام 2022، وفق المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

اضافة اعلان


وأكد مدير عام المؤسسة نزار مهيدات، على أن جهود المؤسسة النوعية مستمرة في بناء نظام جودة مخبري منسجم مع متطلبات ومعايير المواصفة القياسية الدولية آيزو (17025:2017) وبما يكفل ضمان سلامة الغذاء ومأمونية وفاعلية الدواء من خلال إصدار نتائج موثوقة يعتمد عليها في اتخاذ القرارات والإجراءات.


وأضاف، أنه يتم دوريًا تجديد وتوسيع الاعتماد للفحوصات على المستويين الوطني والعالمي من وحدة الاعتماد الوطنية المعترف بها من المنظمة العالمية للاعتماد وبما يعزز دقة وجودة التقارير المخبرية الصادرة عن المؤسسة عن طريق المشاركة الدورية ببرامج الكفاءة المخبرية وفحص عينات مرجعية وعينات ضبط جودة متكررة وبرامج مراقبة دورية من قبل قسم الجودة.


يذكر أن الحليب ومنتجاته والحبوب والبقوليات تصدرت قائمة العينات الأكثر تحليلا في مختبر الغذاء وذلك بنسبة 21% و19% على التوالي من إجمالي العينات الواردة لمختبر الغذاء.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
fff

الأمن العام : اصابات اثر تسرب غاز من صهريج في العقبة

الخصاونة ٢

بتوجيهات من رئيس الوزراء تعميم دورات معهد الإعلام على المؤسسات والوزارات

Travel Updates

تقسيط تذاكر سفر على متن الخطوط الملكية لمتقاعدي الضمان

290601753_393127572848954_1483142499946750253_n

الحكومة: إجراءات لتصويب 12 استيضاحاً رصدت خلال أيار الماضي

82851580_2731022680285079_444548528388177920_n (1)

مذكرة تفاهم بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وسرت الليبية

60fe52db977fc

تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 دونما لبيع الأضاحي في الرمثا

أخبار متعلقة
نزار مهيدات

الغذاء والدواء: تعيين 149 موظفا بدل الموظفين المجازين

176-094928-world-food-safety-day-2022_700x400

الأردن يشارك باليوم العالمي لسلامة الأغذية

30f07f3e-1dce-4f31-a9ca-c5cb09302bd0

مهيدات يبحث تسريع تسجيل الأدوية الأردنية في مصر

62022319365886449595

اغلاق مطعمين احترازيا في جرش بعد تسمم 35 شخصاً في بكتيريا "إي كولاي"

0L5A0989

الغذاء والدواء توضح حول مستحضر قد يسبب "ميول انتحارية"

133-004051-lemon-benefits-sleep-bedroom_700x400