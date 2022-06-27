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الإثنين، 27-06-2022 12:47 م

الغذاء والدواء: فحص187 ألف عينة غذائية ودوائية ومستلزمات طبية

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الوكيل الإخباري - تعامل الفنيون المختصون في مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء مع ما مجموعه 187 ألف عينة غذائية ودوائية ومستلزمات طبية خلال النصف الأول من العام 2022، وفق المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

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وأكد مدير عام المؤسسة نزار مهيدات، على أن جهود المؤسسة النوعية مستمرة في بناء نظام جودة مخبري منسجم مع متطلبات ومعايير المواصفة القياسية الدولية آيزو (17025:2017) وبما يكفل ضمان سلامة الغذاء ومأمونية وفاعلية الدواء من خلال إصدار نتائج موثوقة يعتمد عليها في اتخاذ القرارات والإجراءات.


وأضاف، أنه يتم دوريًا تجديد وتوسيع الاعتماد للفحوصات على المستويين الوطني والعالمي من وحدة الاعتماد الوطنية المعترف بها من المنظمة العالمية للاعتماد وبما يعزز دقة وجودة التقارير المخبرية الصادرة عن المؤسسة عن طريق المشاركة الدورية ببرامج الكفاءة المخبرية وفحص عينات مرجعية وعينات ضبط جودة متكررة وبرامج مراقبة دورية من قبل قسم الجودة.


يذكر أن الحليب ومنتجاته والحبوب والبقوليات تصدرت قائمة العينات الأكثر تحليلا في مختبر الغذاء وذلك بنسبة 21% و19% على التوالي من إجمالي العينات الواردة لمختبر الغذاء.

 




 

 


 

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