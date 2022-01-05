الغذاء والدواء: لا انقطاع أو تغيير على أسعار الأدوية.. واستشارات من مصانع محلية لتصنيع لقاح كورونا محلياً

الوكيل الاخباري - أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء رداً على استفسار موقع "الوكيل الاخباري"، أنه لا يوجد ارتفاع على أسعار الأدوية وانما تتم مراجعة أسعار الأدوية باستمرار وبناء على الأسس المعتمدة لغايات تخفيض الأسعار لتخفيض الفاتورة العلاجية وتخفيف العبء على المواطن.

وأضافت مؤسسة الغذاء والدواء في ردها على استفسارات "الوكيل الاخباري" أنه لا يوجد هناك أي انقطاع للأدوية خصوصا أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري وأدوية الدهون الثلاثية. اضافة اعلان





وفيما اذا قامت المؤسسة بدراسة أي لقاح جديد من إحدى الشركات المنتجة، أكدت أنه لا يوجد تصنيع محلي للمطاعيم لغاية شهر كانون الأول، وبالتالي لم يتم تقديم أي طلب تسجيل لمطاعيم مصنعة محليا علما أن المؤسسة تشجع وتدعم الصناعات المحلية بهذا الخصوص، مضيفةً أنه ورد بعض الاستشارات من المصانع المحلية لغايات تصنيع اللقاح محليا.



وختمت أن المؤسسة تتابع كل ما يعلن بهذا الخصوص وتعمل على تصويب الأوضاع مع الجهات المعنية.