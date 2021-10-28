الغذاء والدواء: لا صحة للقائمة المتداولة بأسماء منشآت غذائية بحقها مخالفات

الوكيل الاخباري- أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة لم تصدر القائمة المتداولة بعنوان "قرارات إغلاق وتفتيش"، والتي تتضمن أسماء منشآت غذائية بحقها مخالفات وإجراءات رقابية تقع ضمن صلاحيات المؤسسة، مشيرًا إلى عدم صحة المعلومات الواردة فيها.
حيث تم تداول هذه القائمة سابقًا وبصورة تشكل تضليلًا للمواطن وتشكيكًا بالمنشآت الغذائية المذكورة مما يؤثر على الاقتصاد الوطني.
وأشار مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، إلى أن كافة المنشآت الغذائية تخضع لرقابة دورية بناءً على درجة الخطورة من قبل فرق المؤسسة الرقابية في فروعها المستحدثة مؤخرًا في مختلف محافظات المملكة، فضلًا عن تعزيز الجولات الرقابية الميدانية بحملات موسعة وسحب عينات من المواد الغذائية المتداولة في المنشآت لغايات الفحص المخبري والتأكد من جودتها وصلاحيتها وكفاءة إجراءات الرقابة الذاتية المطبقة من قبل القائمين على هذه المنشآت.
وشدد مهيدات على ضرورة تحري الحقيقة والإلتزام بالدقة والموضوعية والرجوع للمؤسسة بصفتها الجهة المرجعية والمختصة للتأكد من صحة مثل هذه المعلومات، هذا وتدعو المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000 اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
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