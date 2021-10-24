الغذاء والدواء: لا مواد مسرطنة بالغذاء في المملكة

الوكيل الإخباري- أكد مدير الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء امجد الرشايدة على مأمونية الغذاء في المملكة.

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وبيّن الرشايدة، أنّ المؤسسة العامة للغذاء والدواء ستنشر بيانا تفصيليا للرد على تلك المعلومات التي تتحدث عن وجود مواد مسرطنة في بعض المواد الغذائية المستوردة.



وشدد على أنّ ادخال أي مادة غذائية للأردن تخضع للقواعد الفنية، وما يشاع عن وجود مواد مسرطنة في القمح والسمك وغيرها من المواد غير علمي وغير دقيق.

وأكد أن منع استخدام حليب البودرة، جاء شعورا من المؤسسة مع مزارعي ومربي الابقار، وليس لأسباب صحية كما يروج البعض.



وكانت مديرة مختبرات الغذاء والدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء سابقاً الدكتورة سناء قموه ادعت بان الغذاء في الأردن لا يرقى للقول عنه آمن، مشيرة إلى أن سرطان القولون والمستقيم عند الرجال، وسرطان الثدي عند النساء إضافة للقولون والمستقيم سببها هو الغذاء.