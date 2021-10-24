الأحد 24-10-2021
الوكيل الاخباري

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

تطورات الحالة الصحية للسيدة التي تعرضت للحرق من قبل زوجها في إربد

هيئة تنظيم الاتصالات تُحذر من تطبيقات ذكية تحتال على المستخدمين

الغذاء والدواء: لا مواد مسرطنة بالغذاء في المملكة

لجنة الأوبئة تحذر من زيادة إصابات كورونا في فصل الشتاء

الملك يلتقي وجهاء لواء الأغوار الشمالية

البنك المركزي: جميع القطاعات ساهمت بالنمو باستثناء المطاعم

فيديو مؤثر لعامل وطن في عمان

الحكومة: سنضرب بيد من حديد كل محاولات الغش في زيت الزيتون

وزارة الأشغال لـ الوكيل: خطة لإنشاء نفق ضمن مدخل منطقة التطوير الحضري والنقب

الأحد، 24-10-2021 11:36 ص

الغذاء والدواء: لا مواد مسرطنة بالغذاء في المملكة

5f992daa64f18


الوكيل الإخباري- أكد مدير الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء امجد الرشايدة على مأمونية الغذاء في المملكة.

اضافة اعلان


وبيّن الرشايدة، أنّ المؤسسة العامة للغذاء والدواء ستنشر بيانا تفصيليا للرد على تلك المعلومات التي تتحدث عن وجود مواد مسرطنة في بعض المواد الغذائية المستوردة.


وشدد على أنّ ادخال أي مادة غذائية للأردن تخضع للقواعد الفنية، وما يشاع عن وجود مواد مسرطنة في القمح والسمك وغيرها من المواد غير علمي وغير دقيق.
وأكد أن منع استخدام حليب البودرة، جاء شعورا من المؤسسة مع مزارعي ومربي الابقار، وليس لأسباب صحية كما يروج البعض.


وكانت مديرة مختبرات الغذاء والدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء سابقاً الدكتورة سناء قموه ادعت بان الغذاء في الأردن لا يرقى للقول عنه آمن، مشيرة إلى أن سرطان القولون والمستقيم عند الرجال، وسرطان الثدي عند النساء إضافة للقولون والمستقيم سببها هو الغذاء.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202123141021304348938

تطورات الحالة الصحية للسيدة التي تعرضت للحرق من قبل زوجها في إربد

هيئة-تنظيم-قطاع-الاتصالات

هيئة تنظيم الاتصالات تُحذر من تطبيقات ذكية تحتال على المستخدمين

كورونا 6

لجنة الأوبئة تحذر من زيادة إصابات كورونا في فصل الشتاء

da1342511e9703bafb813deecd39867c

المعايطة: أجندة زيارة الملك لأوروبا مُكتظة

الملك 2

الملك يلتقي وجهاء لواء الأغوار الشمالية

125107

الحكومة: سنضرب بيد من حديد كل محاولات الغش في زيت الزيتون

أخبار متعلقة
ffff

%32 من الأدوية في الأردن مستوردة من الخارج

حدود جابر

غرفة تجارة الأردن: فتح حدود جابر ينشّط حركتي التجارة والتصدير

الاردن اولا

الأردن يشارك دول العالم الاحتفال بيوم السياحة العالمي

صادرات

50 % تراجع مستوردات الكهربائيات والإلكترونيات عن 2019

61515e6776f1f

مشاريع لدعم الطاقة في المملكة بـ 231 مليون يورو

2021-08-04_10-31-39_062201

وزير النقل: الحدود مع سوريا مفتوحة