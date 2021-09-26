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الأحد، 26-09-2021 11:24 ص

الغذاء والدواء لـ الوكيل : إغلاق 145 مستودعا للمواد الغذائية الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات ، أنه تم إغلاق( 145 ) مستودعا للمواد الغذائية في مختلف محافظات المملكة خلال شهر آب (8) الماضي .

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وأوضح مهيدات الأحد لـ" الوكيل الإخباري"  أن ذلك يأتي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، بعد ورود شكاوى تفيد بعدم صلاحية المواد الغذائية ، الأمر الذي يؤدي إلى اتخاذ إجراءات فورية من قبل المؤسسة .

 

وأشار في معرض حديثه إلى أن عدد المولات والأسواق الكبرى التي تم إغلاقها ( 340 ) ، الشهر الماضي.

 

" كما تم حجز 438 طن من مادة الأرز لاحتوائه على سوس وتم إتلاف 5,3 طن من الأرز كما تم ايقاف ( 4 ) معامل للألبان والأجبان وإغلاق معملين من الألبان والأجبــان ، كما وتم إتلاف ألبان وأجبان ( 2540 ) كغم " ، و فق مهيدات .

 

وما زالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تقوم بحملاتها التفتيشية والرقابية الرامية لضبط المخالفين للشروط الصحية للمواد الغذائية، عملا بالمسؤولية التي تقوم بها المؤسسة حيال المجتمع والمواطن .

 

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