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الأحد، 30-05-2021 12:16 م

يستخدم في علاج مرضى حمى البحر الأبيض المتوسط

الغذاء والدواء لـ الوكيل : تم تصنيع دواء 'كولشيسين' محليا

كوز
توضيحية


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات ، أنه تم تصنيع دواء"كولشيسين" في المملكة ، والذي يستخدم في علاج مرضى حمى البحر الأبيض المتوسط ، لافتا أنه مرض وراثي.

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وأشار مهيدات، الأحد لـ" الوكيل الإخباري" ، أن الدواء سيتوافر في السوق المحلي ، خلال (72) ساعة ، مبيّنا أن الدواء يُستخدم لعلاج أمراض عدة .

 

وكشف أن الدواء ، سيسدّ حاجة السوق المحلي فحسب ، خلال الفترة الحالية ، وأضاف " تم تصنيع ما يقارب 40 ألف عبوة حاليا ، نتيجة للحاجة الملحة لاستخدامه من قبل المرضى في المملكة".

 

وكان مهيدات صرّح في وقت سابق لـ"برنامج الوكيل" ، أن هنالك نقصا في الأدوية يعود نتيجة لصعوبة تصنيع المادة الخام ، لنقاوتها، علما أنه يوجد مصانع محدودة تقوم بتصنيعه في العالم (انقر هنا)

 

وكان مواطنون ناشدوا الجهات المعنية بضرورة توفير هذا النوع من الدواء في الأردن، تخفيفا من معاناة المرضى.


 




 

 


 

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