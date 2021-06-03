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الخميس، 03-06-2021 01:24 م

الغذاء والدواء لـ الوكيل : لم يتم طلب إجازة لقاح سبوتنيك لايت أحادي الجرعة بالمملكة

الغذاء


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إنه لم يرد المؤسسة أي طلب من اللجنة المختصة للقاحات في المملكة بإجازة لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة.

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وأضاف مهيدات لـ " الوكيل الإخباري"، اليوم الخميس،أن الغذاء والدواء ستباشر البحث في إجازة اللقاحات أحادية الجرعة فور وصول طلب من اللجنة المختصة.


وكانت قد أعلنت روسيا قبل أيام عن اعتمادها رسميا لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا المستجد.


وأكدت وزارة الصحة الروسية أن "سبوتنيك لايت" اجتاز بنجاح إجراءات التسجيل في روسيا. 


 




 

 


 

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