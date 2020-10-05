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الإثنين، 05-10-2020 09:52 ص

(59) ألف مطعوم للقطاع العام

الغذاء والدواء للوكيل : بدء توريد مطعوم الأنفلونزا

كم
توصيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، الدكتور نزار مهيــدات، أنه سيتم توريد مطعوم الأنفلونزا ، إلى السوق المحلي اليوم الإثنين .

ولفت مهيدات، الإثنين، في حديثه لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه تم فحص المطاعيم من قبل المؤسسة ، وسيتم توريد (59) ألف مطعوم للقطاع العام ، و(46) ألف إلى القطاع الخاص، بدءا من اليوم .

وبين ، أنّه تم التواصل مع نقابة الصيادلة لغايات التنظيم في عملية التوريد إلى السوق المحلي .

وشدّد مهيدات ، أهمية إعطاء المطعوم لكبار السن ، وممن يُعانون من الأمراض المزمنة ، منوها أن هنالك عطاءات حكومية لغايات توريد المطعوم إلى القطاع العام.

 "وتمّ إصدار شهادة تداول لمطعوم الأنفلونزا ، بعد اجتياز الفحوصات اللازمة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء لمطعوم الأنفلونزا الثلاثي "، وفق مهيدات .

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وكان "برنامج الوكيل" تواصل مع كل من نقيب الصيادلة ، الدكتور زيد الكيلاني ، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، الدكتور نزار مهيدات للوقوف على تفاصيل المطعوم.

 

مطعوم الأنفلونزا في السوق المحلي الأسبوع القادم



 




 

 


 

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