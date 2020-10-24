الغذاء والدواء: متابعة شكوى مواطن عثر على ديدان داخل كيس أرز

الوكيل الاخباري - صرحت مؤسسة الغذاء والدواء السبت، بإنها تتابع شكوى مواطن حول وجود ديدان داخل كيس ارز تم شرائه من إحدى المنشآت التجارية بالعاصمة عمان.

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وأكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار محمود مهيدات في بيان صحفي على متابعة المؤسسة لما تم تداوله مؤخرا حول عثور مواطن على ديدان داخل كيس ارز تم شرائه من إحدى المنشآت التجارية بالعاصمة عمان.



وبين مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة تواصلت مع المواطن صاحب العلاقة فور إعلانه عن الشكوى للوقوف على حيثياتها.



وأشار مهيدات إلى انه تم الإيعاز لفرق الرقابة بالتوجه الى المنشآة التجاريه التي تم شراء المنتج منها للكشف الميداني على صلاحية وظروف تخزين المواد الغذائية فيها، فضلا عن تتبع المادة في المخازن الرئيسية للمورد لتقييم واقع الحال والوقوف على الأسباب وراء ظهور الديدان.



ودعت المؤسسة إلى التواصل معها وعلى مدار أربع وعشرين ساعة في حال وجود شكاوى وملاحظات من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ‪0795632000 .



المصدر : المملكة



