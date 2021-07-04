الأحد 04-07-2021
الوكيل الاخباري

' الغذاء والدواء' : منع إجاز شحنة من الذبائح المستوردة

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الأحد، 04-07-2021 08:35 ص

لمخالفتها الاشتراطات الصحية

' الغذاء والدواء' : منع إجاز شحنة من الذبائح المستوردة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات ، أن المؤسسة وبالتنسيق مع الجهات المعنية منعت إجازة شحنة مخالفة من ذبائح  الضأن  المبردة  تحتوي على ( ١٩٤٦) ذبيحة وبوزن إجمالي قدر بنحو 29.218 طن نتيجة، لمخالفتها  للاشتراطات والتعليمات الصادرة عن المؤسسة. 

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وأضاف مهيدات في بيان صحفي أصدرته  المؤسسة الأحد، وصل " الوكيل الإخباري" نسخة منه،  أن  الشحنة منعت من الإجازة  بعد  الكشف على محتوياتها ومعاينتها من قبل فنيي المؤسسة المختصين فور وصولها مركز الشحن الجوي في جمرك مطار الملكة علياء الدولي.

وأكد مهيدات على أن فرق  المؤسسة الرقابية المنتشرة في كافة المراكز الجمركية والمعابر الحدودية تنفذ جهود  نوعية  لضمان سلامة وجودة كافة إرساليات المواد الغذائية الواردة للمملكة ومطابقتها للمعايير والاشتراطات الصحية وبالتنسيق مع دائرة الجمارك والجهات الرسمية المعنية وبما يضمن حماية صحة وسلامة وسلامة المواطنين.

 

 

 




 

 


 

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