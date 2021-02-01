الإثنين 01-02-2021
الوكيل الاخباري

ارادة ملكية بشأن ناصر جودة

قرار لوزير العمل معن القطامين

تنبيه من الضمان الاجتماعي بشأن الرواتب

وزير الصحة يكشف عن اجراءات اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس

تفويض من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

إرادة ملكية سامية

إرادات ملكية سامية

تطبيق أمني للتواصل مع المواطنين عبر الهواتف الذكية

نقابة المخابز تكشف لـ الوكيل أسعار الخبز

التربية لـ الوكيل : غداً سنعلن موعد نتائج التوجيهي

الإثنين، 01-02-2021 01:35 م

الغذاء والدواء : هناك حالة عانت من صعوبة في التنفس بعد اخذ لقاح كورونا

2c653cea-5011-4ad9-81e5-025c7cd9d82d


الوكيل الاخباري - قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الاثنين، إن 10 أشخاص أبلغوا عن أعراض جانبية بعد تلقي الجرعة الأولى للقاح مضاد لفيروس كورونا عبر النموذج الإلكتروني الخاص بالمؤسسة للإبلاغ عن الآثار الجانبية الخاصة بمطعوم كوفيد-19.

اضافة اعلان

وأوضحت المؤسسة ان "أبرز الأعراض هي ألم في موضع الحقن، احمرار في موضع الحقن، انتفاخ في موضع الحقن، تعب، صداع، ارتفاع في درجات الحرارة، ألم مفاصل، قشعريرة".


ولفتت إلى "وجود حالة واحدة عانت من صعوبة في التنفس" فيما أرجعت المؤسسة "قلة عدد من استخدموا الرابط إلى أن وزارة الصحة قامت بالاتصال الهاتفي بعينة ممن تلقوا اللقاح بلغت حوالي الـ 7500 شخص في بداية حملة التطعيم وفق تصريحات لقناة المملكة ".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202016164219680397711

ارادة ملكية بشأن ناصر جودة

مبنى-وزارة-العمل-أرشيفية

وزارة العمل تحذر ..الموظف الحكومي يفقد وظيفته فوراً في هذه الحالة

1202121204454678024642

قرار لوزير العمل معن القطامين

1202126173121316106037

تنبيه من الضمان الاجتماعي بشأن الرواتب

120212017513641164072

وزير الصحة يكشف عن اجراءات اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس

1202131201646359247963

تفويض من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

أخبار متعلقة
1202127161057753504029

الصحة توضح حول ظهور أعراض لقاح فيروس كورونا بالاردن

1611502201838

الصحة العالمية تزود وزارة الصحة بـ 300 جهاز لوحي

لق

نموذج إلكتروني للإبلاغ عن الآثار الجانبية للقاح كورونا

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

اطلاق نظام التراسل الالكتروني بين تربية ومدارس لواء بصيرا