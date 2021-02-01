الغذاء والدواء : هناك حالة عانت من صعوبة في التنفس بعد اخذ لقاح كورونا

الوكيل الاخباري - قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الاثنين، إن 10 أشخاص أبلغوا عن أعراض جانبية بعد تلقي الجرعة الأولى للقاح مضاد لفيروس كورونا عبر النموذج الإلكتروني الخاص بالمؤسسة للإبلاغ عن الآثار الجانبية الخاصة بمطعوم كوفيد-19.

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وأوضحت المؤسسة ان "أبرز الأعراض هي ألم في موضع الحقن، احمرار في موضع الحقن، انتفاخ في موضع الحقن، تعب، صداع، ارتفاع في درجات الحرارة، ألم مفاصل، قشعريرة".



ولفتت إلى "وجود حالة واحدة عانت من صعوبة في التنفس" فيما أرجعت المؤسسة "قلة عدد من استخدموا الرابط إلى أن وزارة الصحة قامت بالاتصال الهاتفي بعينة ممن تلقوا اللقاح بلغت حوالي الـ 7500 شخص في بداية حملة التطعيم وفق تصريحات لقناة المملكة ".



