الغذاء والدواء : وجبات الشاورما في مطاعم عين الباشا والبقعة سليمة

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات سلامة وجبات الشاورما في مطاعم منطقتي عين الباشا و البقعة ، نافيًا صحة ما تم تداولة حول الإشتباه بحالات تسمم غذائي هناك.

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وأوضح مهيدات، في بيان وصل " الوكيل الإخباري " أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة و بالتعاون مع مديرية صحة البلقاء نفذت زيارة تفتيشية مشتركة إلى المطعم بتاريخ 10/6/2021 وسحبت عينات موسعة من المواد الغذائية والوجبات المعدة في المطعم حيث أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري.



وأشار مهيدات إلى أن فرق المؤسسة الرقابية نفذت مسح ميداني شامل لكافة مطاعم الشاورما ومشاغلها في منطقتي عين الباشا والبقعة وسحبت ما مجموعه 40 عينة من الوجبات الجاهزة ومدخلات إنتاجها بما فيها الدجاج والمثومة والسلطات لغايات فحصها مخبريا حيث بينت نتائج الفحوصات صلاحيتها للاستهلاك البشري.



إلى ذلك أكد مهيدات على متابعة المؤسسة المستمرة لمطاعم الشاورما في منطقتي البقعة وعين الباشا من خلال الجولات الرقابية الدورية وحسب برنامج درجة الخطورة، مشيرًا إلى تنفيذ 16 زيارة تفتيشية لهذه المطاعم خلال الثلاثة أشهر الماضية نتج عنها إنذار 15 مطعم وايقاف و إغلاق 5 مطاعم فضلا عن متابعة السلبيات بواقع 3 زيارات للمطعم.



وتهيب المؤسسة بضرورة توخي الدقة واستقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة قبل نشرها كما تدعو الى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000

