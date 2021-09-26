الغذاء والدواء وقوات الدرك تنظمان حملة للتبرع بالدم

الوكيل الإخباري - نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع قيادة قوات الدرك في مديرية الأمن العام، ومديرية بنك الدم الوطني بوزارة الصحة، حملة للتبرع بالدم.

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وشارك في الحملة، وفق بيان صادر عن المؤسسة، اليوم الأحد، متبرعون من كوادر ومراجعي المؤسسة و مرتبات قيادة قوات الدرك.



وقال مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار مهيدات، إن الحملة تأتي بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، واليوم العالمي لسلامة المرضى، ومبادرة يوم التغيير.



وقدم مهيدات درع المؤسسة التقديري لقيادة قوات الدرك، والذي تسلمه مدير الإدارة والموارد البشرية في قوات الدرك العميد الركن عبدالله السبيلة.

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