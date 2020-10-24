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السبت، 24-10-2020 01:40 م

يتوافر في القطاع الخاص الأسبوع الحالي

الغذاء والدواء يكشف للوكيل سعر المطعوم الرباعي

مط
تعبيرية


الوكيل الإخباري- جلنار الراميني - أكـــد المدير العام للمؤسسة العامة للغــذاء والــدواء ، الدكتور نزار مهيــدات ، أنّـه سيتم توزيع نحــو (40) ألف مطعوم رباعي على القطاع الخـــاص ، الأسبوع الحالي .

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وأوضـــح مهيــدات ، السبت، لـ"الوكيل الإخباري" أن سعر المطعوم يصل إلى نحـــو (8) دنانيـــر.

 

ولفت ، أنّه تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمـــة ، فيما يتعلّق بفحص المطاعيــم الرباعيّة ، في المختبرات الخاصة بالمؤسسة ، ليُصار إلى توفيــــرها في الأسواق المحلية، وفق المعاييــــر المُعتمـــدة.

 

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