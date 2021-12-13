الغذاء والدواء: 183 بند جمركي مخالف خاص بالمواد الغذائية المستوردة منذ بداية العام

الوكيل الإخباري - صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة تعاملت منذ بداية العام الجاري مع (67629) بند جمركي خاصة بالمواد الغذائية المستوردة قدر وزنها بنحو (2,476,217) طن، بلغ عدد البنود الجمركية المخالفة منها 183 بندا وبنسبة مخالفة 0.27 ٪ من إجمالي البنود المستوردة.

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وحول الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة بشأن البنود المخالفة بين مهيدات أنه تم إتلاف 82 بندًا واعادة تصدير 101 بندًا، مؤكدًا أن ضمان سلامة المواد الغذائية التي تستوردها المملكة يتم من خلال جملة من التدابير والإجراءات الرقابية المشددة وفقا لأعلى المعايير والممارسات العلمية لإدارة المخاطر، حيث لا تستورد هذه المواد إلا من المصادر الموثوقة التي تحقق أعلى مستويات الالتزام بالمعايير والمواصفات العالمية.



وأضاف أن كوادر المؤسسة في المراكز الجمركية والمعابر الحدودية تعمل على تدقيق الوثائق والشهادات الصحية اللازمة المرفقة مع إرساليات المواد الغذائية والتي تثبت سلامة الغذاء، كما تعمل على الكشف الظاهري وسحب العينات الممثلة من الإرساليات وإرسالها إلى المختبرات المختصة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة التي تحدد نتائجها مدى المطابقة للقواعد الفنية الأردنية.