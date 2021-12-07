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الثلاثاء، 07-12-2021 09:41 ص

الغذاء والدواء: 234 زيارة تفتيشية على مقاصف المدارس

الغذاد والدواء


الوكيل الإخباري -أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة نفذت 234 زيارة تفتيشية على مقاصف المدارس في مختلف مناطق المملكة منذ اطلاق حملة المؤسسة الرقابية على المقاصف المدرسية مع بداية العام الدراسي الحالي و بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

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وبين مهيدات أن الحملة تستهدف ضمان توفير غذاء آمن للطبة من خلال الكشف على المقاصف المدرسية لضمان استيفائها للمعايير والاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة والتأكد من صلاحية جميع المواد الغذائية فيها بما في ذلك  (السندويشات ، والوجبات) وتتبع مصدرها والكشف على المزود الرئيسي لها وسحب عينات ممثلة لغايات الفحص المخبري بلغ عددها 59 عينة، وتقييم موقع مهنة إعداد الوجبات في حال ممارستها داخل المقاصف لغايات ضمان استيفاء الشروط الصحية وسحب عينات ممثلة للمواد المنتجة. 


 ويذكر أن الحملة جاءت بالتزامن مع حملة المؤسسة التوعوية التي أطلقت في وقت سابق ونتج عنها سلسلة من المحاضرات التوعوية يقدمها فريق مختص بتوعية المجتمع المحلي وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم - مديريات التربية المعنية بهدف رفع مستوى الوعي لدى الطلبة حول الوجبة الصحية وإرشادات شراء المواد الغذائية والوجبات سواء من المقاصف المدرسية أو من خارج المدرسة وتحذيرات شراء هذه المواد من الباعة المتجولين.


 




 

 


 

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