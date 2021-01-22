الجمعة 22-01-2021
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الجمعة، 22-01-2021 03:12 م

الغذاء والدواء: 3 لقاحات مضادة للفيروس قيد الدراسة

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، إنّ 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، "(جونسون آند جونسون)، أسترا زينيكاـ ولقاح روسي" قيد الدراسة من قبل المؤسسة.

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وأضاف مهيدات أن المؤسسة اقتربت من الانتهاء من اللجنة الفنية للقاح تابع لشركة "جونسون آند جونسون" الواقي من الفيروس، قائلا: "اعلان نتائج اللقاح قريبا"، حيث إنّ اللقاح قيد الدراسة من قبل المؤسسة، بسبب وجود نقص في ملفات.


وأوضح، أن الملفات المطلوبة تستدعي بعض التجارب من الشركة لتأكيد بعض الأمور، مشيراً إلى أن تلك الدراسات "تحتاج وقتا لإتمامها".


 




 

 


 

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