السبت 09-10-2021
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السبت، 09-10-2021 10:47 م

الغرايبة: الأردن نموذج للدولة الراسخة

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الوكيل الاخباري - اكد أمين عام حزب المؤتمر الوطني (زمزم) ارحيل الغرايبة أهمية بناء وحدة مجتمعية راسخة، فكل الأردنيين شعب واحد متحد منتم للأردن، مختلفون في الأصول ومتحدون في الغاية والمصير، مؤكدا أن بناء الدولة الأردنية نموذج للدولة الراسخة سياسيا ومتقدمة ثقافيا واجتماعيا.

وشدد ارحيل الذي جدد المؤتمر العام الثاني للحزب اليوم السبت ثقته به وانتخابه بالتزكية أمينا عاما لثلاث سنوات قادمة، على مواجهة التراجع والترهل في المنظومة التعليمية وتوحيد النظام التعليمي الذي يوحد الأردنيين وثقافتهم وهويتهم.

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