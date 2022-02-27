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الأحد، 27-02-2022 01:50 م

الغرايبة والعرموطي يشاركان في مؤتمر دولي بالقاهرة

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الوكيل الإخباري - يترأس رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور رحيل الغرايبة وفداً يضم المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، وذلك للمشاركة في المؤتمر الدولي حول (التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة) والمنعقد في القاهرة خلال الفترة 27- 28 شباط 2022م.

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وتنظم المؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية، حيث سيسلط الضوء على الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في العدل والسلام والمؤسسات القوية الفاعلة، كما يستهدف المؤتمر الوصول الى توصيات وخطة عمل لتنفيذ مضامين هذا الهدف.


ومن المزمع أن يقدم العرموطي في اليوم الثاني من المؤتمر (غدا) ورقة عمل بعنوان (دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في تنفيذ وإعمال الهدف السادس عشر ومحوريته ضمن ما يتعلق بالديمقراطية والحوكمة والشفافية ومناهضة الفساد.


 




 

 


 

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