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الخميس، 24-12-2020 05:02 م

الغرايبة يسلم النقابات تقرير حالة حقوق الإنسان

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الوكيل الإخباري - سلم رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ارحيل الغرايبة، رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في المملكة السادس عشر للعام 2019.
وقال القدومي، إن النقابات المهنية لطالما كانت من مؤسسات المجتمع المدني التي تولي حقوق الإنسان في المملكة أهمية كبرى.

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واضاف خلال استقباله الغرايبة في مجمع النقابات المهنية، اليوم الخميس، بحضور أمين عام المجمع المحامي خلدون النسور والمفوض العام لحقوق الإنسان المحامي علاء العرموطي، أن النقابات المهنية معنية بملف حقوق الإنسان بشكل عام وفي الأردن بشكل خاص. 


 




 

 


 

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