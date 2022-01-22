الغزل والنسيج والعمل الدولية توقعان مذكرة تفاهم

الوكيل الإخباري - وقعت النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والالبسة ومنظمة العمل الدولية/ مشروع عمل أفضل- الأردن مذكرة تفاهم، تهدف إلى تطبيق أهداف النقابة وفقا لخطتها الاستراتيجية للأعوام 2021-2026.

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وحسب بيان صحفي صادر عن النقابة اليوم السبت، فقد وقع المذكرة نيابة عن النقابة رئيسها فتح الله العمراني، وعن مشروع عمل أفضل مدير المشروع في الاردن طارق ابو قاعود.



وأكد العمراني وأبو قاعود خلال التوقيع، أن هذا الاتفاق جاء في إطار تعزيز فرص العمل اللائق للأيدي العاملة في القطاع الصناعي، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات عن طريق تعزيز الاداء الاقتصادي على مستوى المؤسسات وتحسين الامتثال لقانون العمل الاردني ومعايير العمل الاساسية لمنظمة العمل الدولية.



وتهدف المذكرة الى تبادل الخبرات في مجالات تحسين التواصل والتفاعل مع عمال الألبسة من خلال وضع استراتيجية تواصل شاملة للنقابة وتنمية قدرات النقابة على تقديم الخدمات العمالية في هذا المجال، والنهوض بالعلاقات الصناعية في قطاع الألبسة في الاردن وتعزيز مشاركة العمال في عمليات المفاوضة الجماعية، وتعزيز وتنفيذ اجراءات الاستماع لشكاوى العمال، وتحسين القدرات على تحديد قضايا العمل بالقطاع.



كما تهدف إلى تعزيز حوكمة النقابة وقدراتها التنظيمية لتطوير استراتيجية شاملة لتعزيز الديمقراطية النقابية وتعزيز دور الهيئة العامة للنقابة وعمل اللجان النقابية والفرعية وتفعيل لجان العمال المهاجرين على مستوى المنطقة الصناعية وغيرها.



وفي مجال الصحة النفسية، جرى الاتفاق على انشاء عيادة خاصة بالصحة النفسية للعاملين في القطاع، ودعم النقابة من خلال مشروع عمل افضل، وفق خطة عمل يتم الاتفاق عليها، وبناء قدرات العاملين في ذلك من خلال دورات تدريبية متخصصة.



وتضمنت المذكرة التي شملت 15 بندا يتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث اتفق الطرفان على تقديم الدعم للنقابة لعقد ورشات تدريبية تتعلق بإدارة الحالة للعنف القائم على النوع الاجتماعي لأعضائها وفق خطة تدريبية واضحة مسبقا.