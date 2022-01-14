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الجمعة، 14-01-2022 12:09 م

الفائزون بالسحب لجوائز تلقي اللقاح - أسماء

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الوكيل الاخباري– أعلن التلفزيون الأردني عبر برنامج "يسعد صباحك" اليوم الجمعة، أسماء الفائزين بجوائز السحب لمتلقي مطعوم كورونا.

ويأتي ذلك، ضمن المبادرة التي أطلقها التلفزيون بهدف تشجيع الأفراد وتحفيزهم على أخذ المطعوم وتحصين المجتمع من الوباء.

وفاز لهذا الاسبوع 6 اشخاص بجائزة 500 دينار لكل منهم ، والفائزون هم : 

الفائز الأول رحاب ابراهيم علي الحسين من اربد

الفائز الثاني غيداء جميل سعيد عثامنة من اربد

الفائز الثالث منتهى محمد بشير احمد من اربد

الفائز الرابع راما اكرم احمد النمر من العقبة

الفائز الخامس عبدالقادر رسول عجاج من عمان

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