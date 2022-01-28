الفائزون بالسحب لجوائز تلقي مطعوم كورونا - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلن التلفزيون الأردني اليوم الجمعة، أسماء الفائزين بجوائز السحب الثاني عشر لمتلقي مطعوم كورونا، ضمن المبادرة التي أطلقها التلفزيون بالتعاون مع جمعية البنوك، وشركات الاتصالات، بهدف التشجيع على تلقي المطعوم وتحصين المجتمع من الوباء.

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وفاز بالجوائز لهذا الأسبوع ستة فائزين هم: اسلام محمد حسين النواصرة من الزرقاء، جبريل حامد محمود أبو زيد من عمان، نائلة موسى عبدالله عودات من إربد، آية يحيى أحمد اللحام من المفرق، أحمد عبدالرحمن علي الشواشرة من عجلون، خالد يوسف حماد حماد من الزرقاء، حيث تبلغ قيمة كل جائزة 500 دينار، وستصل للفائزين رسائل نصية توضح آلية استلامهم للجوائز.



ويشارك في الجوائز جميع الفئات العمرية التي تتلقى المطعوم خلال الأسبوع الذي يسبق عملية السحب سواءً أكانت الجرعة الأولى أو الثانية، إذ يجرى السحب إلكترونياً، ويحدد من خلاله الفائزون عبر الرقم المرجعي الذي يظهر على شهادة المطعوم.