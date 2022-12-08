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الخميس، 08-12-2022 02:43 م

الفاو تختتم برنامج تدريب بيئي للأطباء البيطريين

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الوكيل الإخباري - اختتمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، برنامج التدريب الميداني على علم الأوبئة للأطباء البيطريين الذي تم إطلاقه في 21 آب الماضي.

ويهدف البرنامج الذي نفذ بتمويل من وكالة الدفاع والحد من التهديدات الأميركية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والكلية البيطرية الملكية - المملكة المتحدة إلى تأهيل أخصائيين في علم الأوبئة البيطرية الميداني في الأردن للتعامل مع مربي الحيوانات، وتقييم وتحليل نتائج التحقيقات الوبائية والإبلاغ عنها بشكل فعال وسريع، وتحسين قدرة الأطباء البيطريين على الوقاية من الأمراض الحيوانية واكتشافها والاستجابة لها.

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وكان فريق من مقر (الفاو) في روما بزيارة إلى الأردن في تشرين الأول 2019 لتحديد وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الخدمات البيطرية في المملكة، كما قامت المنظمة في آذار الماضي بتقييم الاحتياجات التدريبية والثغرات في مجال علم الأوبئة البيطري.

وبناءً على نتائج بعثتي المنظمة وردود الفعل الإيجابية الواردة من مديرية البيطرة والصحة ومع مراعاة توصيات تقييم أداء الخدمات البيطرية والتقييم الخارجي المشترك وخطة العمل الوطنية بالنسبة للأمن الصحي، تم الاتفاق على تقديم الدعم لبناء القدرات الوبائية في الأردن.

يشار إلى أن مهارات وقدرات علم الأوبئة الميدانية تمكن من الكشف المبكر عن أمراض الحيوان والوقاية منها ومكافحتها وإدارتها بما في ذلك الأمراض المشتركة.

يشار الى أن إحدى المهام الأساسية لمنظمة (فاو) دعم البلدان لتطوير قدراتها في مجال علم الأوبئة.

 




 

 


 

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